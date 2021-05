Bandiere Blu | ecco i 416 vessilli | da Camerota a Nardò | ecco le spiagge più belle d' Italia Le Marche salgono a quota 16

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bandiere Blu

Sono 416 le spiagge italiane 'da sogno', 9 in più rispetto allo scorso anno, con la Liguria che si conferma ancora una volta al top seguita dalla Campnia. Sono le2021 assegnate dalla Foundation for Environmental Education (Fee) a 201 località rivierasche e 81 approdi turistici che corrispondono a circa al 10% delle spiagge premiate a livello ...Roma, 10 mag 14:17 - Con l'assegnazione delle2021 "il Sud ottiene un gran riconoscimento internazionale. Quasi 100 località del Mezzogiorno al...[RICONOSCIMENTO] Un riconoscimento importante per il comune della provincia di Rovigo che, insieme a Rosolina, si attesta nuovamente come una delle spiagge più apprezzate d'Italia ...Dall’ufficio stampa della Regione Liguria riceviamo e pubblichiamo “La Liguria mantiene saldamente la prima posizione nella classifica delle bandiere blu in Italia: una riconf ...