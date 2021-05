Bandiere blu 2021 | ecco i 201 Comuni con 416 spiagge | 81 approdi turistici

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 10 maggio 2021)i 201italiani, provincia per provincia e regione per regione, che per la loro sostenibilità ambientale hanno ottenuto leBludalla FEE, la Foundation fon Environmental Education. Nei 201sono inserite complessive 416, che corrispondono a circa al 10% dellepremiate a livello mondiale. PIEMONTE - In provincia di Verbano-Cusio-Ossola: Cannero Riviera. In provincia di Novara: Gozzano. LOMBARDIA - In provincia di Brescia: Gardone Riviera. TRENTINO ALTO ADIGE - In provincia di Trento: Bedollo, Baselga di Pine’, Pergine Valsugana, Tenna, Calceranica al Lago, Caldonazzo, Lavarone, Levico Terme, Sella Giudicarie, Bondone. LIGURIA - In provincia di Imperia: Bordighera, Sanremo, Taggia, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, San ...