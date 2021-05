Accenture e Federico II formano 30 esperti di sicurezza informatica: via alla II edizione Cyber HackAdemy (Di lunedì 10 maggio 2021) inceÈ partita oggi con una cerimonia alla presenza di Valeria Fascione, assessore alla Ricerca della Regione Campania, Anna Ascani, sottosegretario di Stato al Ministero dello Sviluppo Economico, Fabio Benasso, presidente e Amministratore delegato di Accenture Italia e Matteo Lorito, rettore dell’Università di Napoli Federico II, la nuova edizione della Accenture Cyber HackAdemy. Il percorso di formazione nasce dalla collaborazione tra Accenture, azienda leader a livello globale nel settore dei servizi professionali, e l’Università degli Studi di Napoli Federico II, con il supporto di Palo Alto Networks e Microsoft Italia, e formerà 30 esperti di Cybersecurity. ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 10 maggio 2021) inceÈ partita oggi con una cerimoniapresenza di Valeria Fascione, assessoreRicerca della Regione Campania, Anna Ascani, sottosegretario di Stato al Ministero dello Sviluppo Economico, Fabio Benasso, presidente e Amministratore delegato diItalia e Matteo Lorito, rettore dell’Università di NapoliII, la nuovadella. Il percorso di formazione nasce dcollaborazione tra, azienda leader a livello globale nel settore dei servizi professionali, e l’Università degli Studi di NapoliII, con il supporto di Palo Alto Networks e Microsoft Italia, e formerà 30disecurity. ...

