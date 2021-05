The Falcon and the Winter Soldier: Anthony Mackie tornerà a breve nei panni di Captain America? (Di domenica 9 maggio 2021) Anthony Mackie, protagonista di The Falcon and the Winter Soldier, potrebbe tornare presto su un set Marvel nel ruolo di Captain America. Anthony Mackie, protagonista di The Falcon and the Winter Soldier, potrebbe tornare presto su un set Marvel nel ruolo di Captain America. L'attore ha alluso alla cosa durante una chiacchierata con Trevor Noah del Daily Show, spiegando che ogni volta che deve interpretare Sam Wilson deve farsi quattro mesi di palestra. "Adesso sono alla fine del primo mese su quattro per passare da Mackie grasso a Mackie cinematografico", ha detto. Questo ha portato alcuni a pensare che Wilson possa ... Leggi su movieplayer (Di domenica 9 maggio 2021), protagonista di Theand the, potrebbe tornare presto su un set Marvel nel ruolo di, protagonista di Theand the, potrebbe tornare presto su un set Marvel nel ruolo di. L'attore ha alluso alla cosa durante una chiacchierata con Trevor Noah del Daily Show, spiegando che ogni volta che deve interpretare Sam Wilson deve farsi quattro mesi di palestra. "Adesso sono alla fine del primo mese su quattro per passare dagrasso acinematografico", ha detto. Questo ha portato alcuni a pensare che Wilson possa ...

