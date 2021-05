Rudy Zerbi | così non lo avete mai visto | Irriconoscibile

(Di domenica 9 maggio 2021)questa foto del passato del celebre conduttore? Incredibile, si fa quasi fatica a riconoscerlo!(Getty Images)Conduttore televisivo e radiofonico di fama nazionale,è tra gli insegnanti più acclamati della scuola di Amici. Nel celebre talent di Canale 5, condotto da Maria De Filippi, l’insegnante di canto è in coppia con Alessandra Celentano, collega e amica di lunga data. Tra i due c’è un certo feeling professionale e personale, che non mancano di mostrare durante le puntate del programma. La squadra avversaria è quella capeggiata da Arisa e Lorella Cuccarini, rispettivamente per il canto e per il ballo. Giudici intransigenti sono Stefano De Martino, Emanuele Filiberto di Savoia e Stash, insieme ad un ...

Advertising

AmiciUfficiale : La base musicale del produttore Zef e le barre di Sangiovanni e Aka7Even in questo guanto di sfida lanciato dal pro… - AmiciUfficiale : Deddy dopo aver parlato con il prof Rudy Zerbi si sfoga con la vocal coach #Amici20 - AmiciUfficiale : Il prof Rudy Zerbi vuole che Deddy dimostri tutto il suo impegno #Amici20 - Giusepp26551025 : RT @yleniaindenial: Rendiamoci conto che tra poche ore un razzo cinese potrebbe colpire il centro Italia ma almeno se dobbiamo morire possi… - clarkeeblakee : RT @yleniaindenial: Rendiamoci conto che tra poche ore un razzo cinese potrebbe colpire il centro Italia ma almeno se dobbiamo morire possi… -

Ultime Notizie dalla rete : Rudy Zerbi

I ragazzi erano rimasti in sette, tre cantanti e quattro ballerini: Sangiovanni, Deddy e Serena che hanno come professori Alessandra Celentano e; Tancredi e Alessandro che hanno come ...Il premio come migliore coppia va questa sera a loro: Alessandra Celentano e. I "severi per eccellenza" si dilettano in una prova di canto che rimarrà nella storia di Amici. VOTO 8. ...La semifinale di Amici ha decretato, a sorpresa, i nomi di cinque finalisti, e non quattro come era stato ipotizzato in un primo momento. Dopo Aka7even, ...Amici 20, ieri sera è andato in onda e, come al solito, ha regalato ai telespettatori che erano a casa e a quelli in studio un grandissimo spettacolo. I professori, sempre agguerritissimi, hanno dato ...