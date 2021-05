Razzo cinese, astronauta Guidoni: Per Italia non vedo rischi, cadrà in oceano indiano (Di domenica 9 maggio 2021) . “E ‘molto probabile che i pezzi del Razzo cinese cadranno nell’acqua ed è altrettanto probabile che finisca nell’oceano indiano data la traiettoria. Come tra l’altro è successo con altri moduli cinesi negli ultimi anni”. Le parole dell’ex astronauta ed astrofisico Umberto Guidoni, regalano un pò di tranquillità a quella parte d’Italia, il centro – sud, che secondo alcune allarmistiche previsioni, sarebbe stato un rischio di vedersi cadere addosso frammenti del Razzo cinese. “La probabilità che qualcuno possa venire colpito è pari a 1 su diversi miliardi”. LEGGI ANCHE –> Razzo cinese in caduta sulla terra, potrebbe colpire anche l’Italia “Il ... Leggi su ck12 (Di domenica 9 maggio 2021) . “E ‘molto probabile che i pezzi delcadranno nell’acqua ed è altrettanto probabile che finisca nell’data la traiettoria. Come tra l’altro è successo con altri moduli cinesi negli ultimi anni”. Le parole dell’exed astrofisico Umberto, regalano un pò di tranquillità a quella parte d’, il centro – sud, che secondo alcune allarmistiche previsioni, sarebbe stato uno di vedersi cadere addosso frammenti del. “La probabilità che qualcuno possa venire colpito è pari a 1 su diversi miliardi”. LEGGI ANCHE –>in caduta sulla terra, potrebbe colpire anche l’“Il ...

