Pomezia | linee guida PEBA ancora non pubblicate | la Coscioni | «Accesso civico caduto nel vuoto»

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 9 maggio 2021) Non sonostate rese pubbliche ledel, il piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche, nonostante la società incaricata, a detta del Comune, abbia consegnato la relativa documentazione lo scorso 31 dicembre. Ad oggi però nella sezione dedicata sul sito comunale non è stata inserita alcuna novità (peraltro non è aggiornato nemmeno “l’elenco lavori” che è fermo al 2018, ndr). Il documento, lo ricordiamo, è obbligatorio per legge dagli anni ’80 ma la città dine èsprovvista così come molte altre città italiane. L’Ente tuttavia lo scorso novembre aveva finalmente dato impulso ad una società, uno studio di Ingegneria e consulenza situato a Pisa, al costo, compreso un ulteriore progetto ...