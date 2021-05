Moto contro auto a Milano Marittima, 17enne muore sul colpo (Di domenica 9 maggio 2021) Un ragazzo di 17 anni, Leonardo Mancuso, è morto sul colpo e la ragazza, coetanea, che viaggiava con lui sulla Moto è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Bufalini di Cesena, in prognosi ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 9 maggio 2021) Un ragazzo di 17 anni, Leonardo Mancuso, è morto sule la ragazza, coetanea, che viaggiava con lui sullaè ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Bufalini di Cesena, in prognosi ...

Advertising

rep_bologna : Auto contro moto a Milano Marittima, 17enne muore sul colpo [aggiornamento delle 11:22] - romatoday : Incidente in moto, si schiantano contro un suv: muoiono padre e figlia - PalermoToday : Incidente in moto, si schiantano contro un suv: muoiono padre e figlia - Today_it : Incidente in moto, si schiantano contro un suv: muoiono padre e figlia - LetiziaFirenze : Muore a 27 anni in moto contro un'auto, dolore per la tragica fine della giovane di Castelfranco - IlCuoioInDiretta -