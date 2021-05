Maneskin, Damiano è fidanzato con Giorgia Soleri: «Dopo 4 anni si può dire». Lei chi è (Di domenica 9 maggio 2021) Maneskin, Damiano è fidanzato: «Dopo 4 anni si può dire». Chi è Giorgia Soleri. Il muro di riservatezza di Damiano, il cantante dei Maneskin, è crollato e ha svelato quello che da tempo le fan della band vincitrice di Sanremo sospettavano: è fidanzato. E ora non è più un segreto neanche chi sia la sua dolce metà. Si tratta di Giorgia Soleri. Gli indizi sui social non erano mancati, ma maai c’era stata una dichiarazione così esplicita come quella pubblicata in una delle ultime story: «Dopo quasi 4 anni si può dire o no?». Chi è Giorgia Soleri – La fidanzata di Damiano ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 9 maggio 2021): «si può». Chi è. Il muro di riservatezza di, il cantante dei, è crollato e ha svelato quello che da tempo le fan della band vincitrice di Sanremo sospettavano: è. E ora non è più un segreto neanche chi sia la sua dolce metà. Si tratta di. Gli indizi sui social non erano mancati, ma maai c’era stata una dichiarazione così esplicita come quella pubblicata in una delle ultime story: «quasi 4si puòo no?». Chi è– La fidanzata di...

