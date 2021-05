Isola dei Famosi, ipotesi conclusione finale per la quarantena (Di domenica 9 maggio 2021) Come si svolgerà la finale dell’Isola dei Famosi? Qualche ipotesi sul possibile scenario per incoronare il vincitore Manca poco meno di un mese alla fine de L’Isola dei Famosi. Infatti il programma si concluderà il 7 giugno. Ma il reality dovrà fare ancora una volta i conti con la quarantena dei suoi naufraghi prima dell’incoronazione del vincitore. Attualmente come previsto dai protocolli anti covid i concorrenti che rientrano dall’Honduras devono sottoporsi ad un periodo di dieci giorni di quarantena prima di poter recarsi in studio. Da qui si pone il problema di capire come andrà avanti la finale proprio per far fronte alla quarantena, tra pandemia, tamponi e obbligo di Isolamento dei ... Leggi su 361magazine (Di domenica 9 maggio 2021) Come si svolgerà ladell’dei? Qualchesul possibile scenario per incoronare il vincitore Manca poco meno di un mese alla fine de L’dei. Infatti il programma si concluderà il 7 giugno. Ma il reality dovrà fare ancora una volta i conti con ladei suoi naufraghi prima dell’incoronazione del vincitore. Attualmente come previsto dai protocolli anti covid i concorrenti che rientrano dall’Honduras devono sottoporsi ad un periodo di dieci giorni diprima di poter recarsi in studio. Da qui si pone il problema di capire come andrà avanti laproprio per far fronte alla, tra pandemia, tamponi e obbligo dimento dei ...

