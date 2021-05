Inzaghi | “Mazzoleni non poteva intervenire | come non era intervenuto con Osimhen col Cagliari”

(Di domenica 9 maggio 2021) Filippo, allenatore del Benevento, è stato intervistato da Sky Sport al termine della partita col. Siamo molto delusi, le immagini sono chiarissime. L’arbitro mi ha detto che il tocco c’è stato ma è lieve. Però se il contatto c’è, il VAR non può, cosìnonfarlo con(in Napoli-, ndr). Era lo stesso arbitro in video e questo dispiace, non si può mettere la stessa persona perché così si alimentano i sospetti. Retrocedere così è brutto, volevamo farlo con le nostre gambe e non così. Mi complimento con la squadra, ha dominato la partita e meritava di vincere. Abbiamo messo cuore e anima, sapevo che mi avrebbero reso orgoglioso, così non partiamo secondi a nessuno. I giocatori piangevano, si sentivano derubati di ...

Commenta per primo Filippo, allenatore del Benevento , parla a Sky Sport , dopo il ko contro il Cagliari : 'Siamo molto delusi, le immagini sono lampanti. L'arbitro mi ha detto che il tocco c'è stato ma lieve. Se l'...Persone comedevono uscire dal calcio Non le pare strano che dopo 7 giorni lo stesso ...un vantaggio da 10 punti sulla zona retrocessione e le questioni tecniche spettano a Foggia ed. ...Il tecnico non nasconde la delusione per la sconfitta col Cagliari: "L'arbitro mi ha detto che il tocco c'è, ma è lieve: così è finito tutto".Il difensore del Cagliari Diego Godin condivide la scelta di non assegnare il rigore in favore del Benevento. Benevento-Cagliari era una delle sfide più attese di questa giornata vista la delicata pos ...