“Il Covid uccide solo gli anziani I miei nonni? Muoiano pure” | intervista choc

(Di domenica 9 maggio 2021) Durante la trasmissione “Dritto e Rovescio” è andata in onda un’: “Ilgli. I” Ieri sera, nel corso della puntata di Dritto e Rovescio, programma condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4, è andata in onda un’. Durante un servizio che aveva come argomento il coprifuoco L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sitoGossip.it.

Advertising

DamatoRicardo : «Il Covid uccide solo gli anziani. I miei nonni? Muoiano pure», l'intervista choc a Dritto e Rovescio - mimmop61 : «Il Covid uccide solo gli anziani. I miei nonni? Muoiano pure», l'intervista choc a Dritto e Rovescio - sindaco_roma : IL VOLTO DELLA DESTRA DELLE APERTURE A TUTTI I COSTI La vita degli anziani non conta nulla! Prima i soldi e la mov… - patriziagatto3 : RT @claudio_2022: «Il Covid uccide solo gli anziani. I miei nonni? Muoiano pure», l'intervista choc a Dritto e Rovescio. - deeplyfree3 : «Il Covid uccide solo gli anziani. I miei nonni? Muoiano pure», l'intervista choc a Dritto e Rovescio… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid uccide

ilmessaggero.it

E a parlare è appunto una ragazza, che usa parole forti : 'Le persone che muoiono diquanti anni hanno? - si chiede - io dico che comunque i giovani della mia età non muoiono di, ma ...Di muoiono solo gli anziani : e allora chi se ne frega dei nonni, 'se devono morire morissero . È quanto ha detto una ragazza intervistata durante la puntata di Dritto e Rovescio , il talk con Paolo ...Il monito di Kluge corrisponde a quello dell'inviato speciale dell'Oms per il Covid, il dottor ... Insomma, il lockdown uccide più del virus: «Avvertimento finora ignorato dai g ...Mia sorella, 23 anni, ha avuto il Covid all’inizio di novembre. Lo ha preso da mio fratello, 16 anni, e per fortuna entrambi sono riusciti a non attaccarlo ai miei genitori. Hanno passato un mese chiu ...