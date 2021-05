Giro d’Italia, seconda tappa di Merlier in volata. Ganna resta in rosa (Di domenica 9 maggio 2021) La prima volata del Giro d’Italia numero 104 è del belga Tim Merlier (Alpecin Fenix), ma il podio vede già due italiani svettare nell’edizione che tutti definiscono della ripresa dall’era Covid: al secondo posto Giacomo Nizzolo (Qhubeka Assos), terzo un grande Elia Viviani (Cofidis). resta sulle spalle di Filippo Ganna (Ineos) la maglia rosa, conquistata con una prestazione stellare nell’apertura del Giro di ieri, la crono corsa a quasi 60 km/h di media. “Mi è piaciuto sentire la folla piemontese gridare il mio nome lungo la strada. Domani sembra una tappa perfetta per Peter Sagan” dice Ganna, ancora in maglia rosa e con un abbuono di ulteriori 3 secondi sul secondo in classifica, ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 9 maggio 2021) La primadelnumero 104 è del belga Tim(Alpecin Fenix), ma il podio vede già due italiani svettare nell’edizione che tutti definiscono della ripresa dall’era Covid: al secondo posto Giacomo Nizzolo (Qhubeka Assos), terzo un grande Elia Viviani (Cofidis).sulle spalle di Filippo(Ineos) la maglia, conquistata con una pzione stellare nell’apertura deldi ieri, la crono corsa a quasi 60 km/h di media. “Mi è piaciuto sentire la folla piemontese gridare il mio nome lungo la strada. Domani sembra unaperfetta per Peter Sagan” dice, ancora in magliae con un abbuono di ulteriori 3 secondi sul secondo in classifica, ...

