Giro d’Italia: Merlier primo in volata su Nizzolo. Ganna resta in rosa (Di domenica 9 maggio 2021) La prima volata del Giro d'Italia numero 104 è del belga Tim Merlier (Alpecin Fenix),, sul podio anche due italiani, Nizzolo e Viviani L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 9 maggio 2021) La primadeld'Italia numero 104 è del belga Tim(Alpecin Fenix),, sul podio anche due italiani,e Viviani L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

giroditalia : 'And thence we came forth to see again the stars'. The Giro d'Italia 2021 is underway ?? 'E quindi uscimmo a rived… - giroditalia : La prima Maglia Rosa del 2021 verrà assegnata a Torino, al termine di una cronometro di 8,6 km. Quest’anno il Giro… - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 1? ?? Torino - Torino @TISSOT ITT ?????? New best time! | Nuovo miglior tempo! ??????… - StampaAsti : Il problema cinghiali “portato” al Giro d’Italia - susydigennaro : RT @napolimagazine: Ciclismo, Giro d'Italia: il belga Merlier vince lo sprint a Novara -