Fine dei giochi, resta la crisi: il calcio ora deve fare sul serio (Di domenica 9 maggio 2021) Questione di bolle. Ci sono quelle improvvise, spettacolari come la Superlega – “un maldestro progetto che ci ha assalito”, parola di Gabriele Gravina, presidente della Federcalcio – che scoppiano ancora sul nascere per un soffio di vento inglese. E poi quelle più grandi ma sfuggenti nel tempo, fino a quando un evento meno pronosticabile del Leicester campione – dannata pandemia – non lascia il calcio in mutande. Ricavi, monte ingaggi, calciomercato: ai numeri da capogiro non corrisponde ricchezza. La crisi chiede il conto al sistema e giovedì le istituzioni italiane del pallone, alla tavola rotonda online “L’industria del calcio nel post Covid” organizzata da Formiche.net, hanno ragionato sulle possibili vie d’uscita. “I dati sono chiari e insostenibili”, inizia il numero uno del Coni Giovanni ... Leggi su ilfoglio (Di domenica 9 maggio 2021) Questione di bolle. Ci sono quelle improvvise, spettacolari come la Superlega – “un maldestro progetto che ci ha assalito”, parola di Gabriele Gravina, presidente della Feder– che scoppiano ancora sul nascere per un soffio di vento inglese. E poi quelle più grandi ma sfuggenti nel tempo, fino a quando un evento meno pronosticabile del Leicester campione – dannata pandemia – non lascia ilin mutande. Ricavi, monte ingaggi,mercato: ai numeri da capogiro non corrisponde ricchezza. Lachiede il conto al sistema e giovedì le istituzioni italiane del pallone, alla tavola rotonda online “L’industria delnel post Covid” organizzata da Formiche.net, hanno ragionato sulle possibili vie d’uscita. “I dati sono chiari e insostenibili”, inizia il numero uno del Coni Giovanni ...

Advertising

Inter : ?? | INTERVALLO Fine primo tempo, gran prova dei nerazzurri sin qui! ?????? #InterSampdoria 3?-1? ?? #Gagliardini (… - AlbertoBagnai : @Letenebredinot1 Alla fine arriva sempre dalla stessa parte (materie prime, lato dell’offerta). Presumo che ci sia… - UffiziGalleries : #7maggio #Buongiorno dall'infilata di archi del #CorridoioVasariano! Vi ricordiamo che per accedere ai musei nei fi… - C0NNEXI0NV : @dejaatellevar non ne ho idea, alla fine tre dei miei protetti ci sono arrivati (giu,aka,ale) ma senza sere non so… - Beatric31517150 : RT @SalaLettura: Non posso non avere il pianto dentro di ma per gli altri non avrò mai il muso e continuerò a ridere fino alla fine dei sec… -