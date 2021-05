Elisa Isoardi a “Verissimo” in lacrime per l’avventura sull’Isola dei Famosi 2021 | «Mai vista così in tutta la mia vita»

(Di domenica 9 maggio 2021)ospite a “” torna alla sua esperienzadeiera data come probabile vincitrice, ma un infortunio l’ha costretta a tornare in Italia.a “” dopo “L’Isola deia “” di Silvia Toffanin torna alla sua esperienzadei, che ha dovuto abbandonare a seguito di un infortunio.si è commossa mentre riguardava in video la sua avventura con i colleghi naufraghi in Honduras: “Ho trascorso un mese ...

ritornata nello studio di Verissimo,. A distanza di pochissime settimane dal suo ritorno in Italia dopo L'Isola dei Famosi e di diversi mesi dalla sua prima intervista a Silvia Toffanin, l'ex colonna portante de La Prova ...L'Isola dei Famosi,confessa: 'Volevo mostrare di cosa fossi capace' Da molti considerata la vincitrice morale,ha dimostrato a L'Isola dei Famosi un gran carattere. Si è messa in gioco, ha ...Mediaset è in cerca di volti nuovi e in fase di cambiamento. Canale 5 è ormai diventata la televisione del trash, e si divide tra due ...Isola dei Famosi, Elisa Isoardi lancia una frecciatina a Gilles Rocca. La naufraga Elisa Isoardi dopo aver fatto la quarantena imposta da chi proviene da un paese estero, è stata presente in studio. I ...