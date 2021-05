Di Maio: pronti a discutere proposta Usa sui brevetti (Di domenica 9 maggio 2021) 'L'Italia e l'Ue sono pronte a discutere la proposta Usa per una liberalizzazione dei brevetti dei vaccini. Nel breve periodo continuiamo a invitare i Paesi produttori a consentirne l'export'. Lo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 9 maggio 2021) 'L'Italia e l'Ue sono pronte alaUsa per una liberalizzazione deidei vaccini. Nel breve periodo continuiamo a invitare i Paesi produttori a consentirne l'export'. Lo ...

Di Maio: pronti a discutere proposta Usa sui brevetti Lo afferma il ministro Luigi Di Maio che ha ricevuto la direttrice del Wto, Ngozi Okonjo - Iweala. 'L'Ue - aggiunge - ha adottato un approccio che può fungere da esempio per i nostri partner'.

