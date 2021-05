Damiano dei Maneskin è fidanzato: chi è la fortunata (Di domenica 9 maggio 2021) Risponde al nome di Giorgia Soleri la fidanzata di Damiano David, frontman dei Maneskin: la “presentazione ufficiale” su Instagram Pubblicando una Instagram Stories, Damiano David dissipa ogni dubbio sulla propria vita privata: il leader dei Maneskin, band vincitrice dell’ultimo Festival di Sanremo, è fidanzato. E la sua non è neppure una relazione appena sbocciata, visto che va avanti da almeno quattro anni. Ma chi è la fortunata che può pregiarsi di avere accanto uno degli uomini più desiderati dell’ultimo anno? Si tratta di Giorgia Soleri, modella e influencer venticinquenne da oltre 124mila follower sui social. Tu sei l’unica donna per me Prima che decidesse di uscire allo scoperto, notoriamente riservato com’è, la vita privata di Damiano David è ... Leggi su zon (Di domenica 9 maggio 2021) Risponde al nome di Giorgia Soleri la fidanzata diDavid, frontman dei: la “presentazione ufficiale” su Instagram Pubblicando una Instagram Stories,David dissipa ogni dubbio sulla propria vita privata: il leader dei, band vincitrice dell’ultimo Festival di Sanremo, è. E la sua non è neppure una relazione appena sbocciata, visto che va avanti da almeno quattro anni. Ma chi è lache può pregiarsi di avere accanto uno degli uomini più desiderati dell’ultimo anno? Si tratta di Giorgia Soleri, modella e influencer venticinquenne da oltre 124mila follower sui social. Tu sei l’unica donna per me Prima che decidesse di uscire allo scoperto, notoriamente riservato com’è, la vita privata diDavid è ...

