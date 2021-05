Cosa significa utopia? (Di domenica 9 maggio 2021) Cosa vuol dire utopia? Da dove deriva e quali applicazioni ha in epoca contemporanea? Andiamo a scoprirlo, con qualche utile esempio pratico. Per cogliere il significato della parola utopia, è necessario compiere un breve excursus non solamente nel mero ramo linguistico, bensì in diverse branchie. Ecco, dunque, da dove ha realmente origine e come viene adoperata oggi. Origini: dal libro L’utopia di Tommaso Moro nel 1516. Dove viene usato: per indicare un progetto immaginario e, purtroppo, irrealizzabile. Lingua: greca. Diffusione: nel quotidiano. Il significato di utopia utopia nasce dal greco ?? (non) e ????? (luogo), e significa pertanto non luogo, ovvero un luogo che in realtà non esiste. Il primo a coniarlo fu il ... Leggi su donnaglamour (Di domenica 9 maggio 2021)vuol dire? Da dove deriva e quali applicazioni ha in epoca contemporanea? Andiamo a scoprirlo, con qualche utile esempio pratico. Per cogliere ilto della parola, è necessario compiere un breve excursus non solamente nel mero ramo linguistico, bensì in diverse branchie. Ecco, dunque, da dove ha realmente origine e come viene adoperata oggi. Origini: dal libro L’di Tommaso Moro nel 1516. Dove viene usato: per indicare un progetto immaginario e, purtroppo, irrealizzabile. Lingua: greca. Diffusione: nel quotidiano. Ilto dinasce dal greco ?? (non) e ????? (luogo), epertanto non luogo, ovvero un luogo che in realtà non esiste. Il primo a coniarlo fu il ...

