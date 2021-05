Conte blinda la Raggi | “È la candidata del M5s | al ballottaggio dialogo privilegiato col Pd

(Di domenica 9 maggio 2021)la: E ‘ladel M5s, alcon il PD. Parole chiare quelle espresse dall’ex premier Giuseppeper la corsa al Campidoglio. Giuseppea due mandate la sindaca uscente Virginiaalla corsa per il Campidoglio. Chiusura definitiva al Partito democratico? Assolutamente no. Nel giorno in cui Roberto Gualtieri annuncia la sua candidatura alle primarie, mentre continuano ad inseguirsi le voci di una candidatura di Nicola Zingaretti al Comune di Roma, l’ex premier interviene in maniera netta nel dibattito sulle comunali di Roma e non solo. Le sue parole sono nette, precise e non lasciano spazio a dubbi di sorta. Per ...

Le tessere del puzzle si incastrano, una dopo l'altra e si delineano i candidati per le elezioni del prossimo ...GiuseppeVirginia Raggi come candidata sindaca del Movimento 5 stelle a Roma . Ma non chiude al Pd , tutt'altro. Nel giorno in cui Roberto Gualtieri annuncia la candidatura alle primarie, e mentre ..."Dispiace che a Roma non si siano realizzate le condizioni per pianificare con il Pd una campagna elettorale in stretta sinergia. Dobbiamo agire in modo intelligente e… Leggi ...Alle amministrative di Roma l'ex ministro dell'Economia sfiderà la sindaca uscente Virginia Raggi, blindata da Conte.