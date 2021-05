Come trasformare gli iPhone in un’arma informatica. L’indagine MIT (Di domenica 9 maggio 2021) L’ultima indagine del MIT Technology Review ha a che fare con una vulnerabilità nel sistema operativo degli iPhone, e di Come la Cina l’abbia sfruttata per spiare in tempo reale i cellulari degli uiguri – una minoranza etnica vittima di pesanti violazioni di diritti umani da parte di Pechino – sparsi per il mondo. Ma c’è di più: la vulnerabilità in questione, e il modo in cui è stata scoperta, getta una nuova luce sugli sforzi della Cina per militarizzare la cybersfera globale e sull’aumentare della sua capacità di condurre operazioni ostili, tra cui sorveglianza e spionaggio di massa, in tutto il mondo. Dati i recenti attacchi informatici da parte di Pechino ai danni di Europa e Usa, quello che si delinea è uno scenario di aperta ostilità informatica. O, per metterla in un altro modo, si stanno moltiplicando i motivi per cui ... Leggi su formiche (Di domenica 9 maggio 2021) L’ultima indagine del MIT Technology Review ha a che fare con una vulnerabilità nel sistema operativo degli, e dila Cina l’abbia sfruttata per spiare in tempo reale i cellulari degli uiguri – una minoranza etnica vittima di pesanti violazioni di diritti umani da parte di Pechino – sparsi per il mondo. Ma c’è di più: la vulnerabilità in questione, e il modo in cui è stata scoperta, getta una nuova luce sugli sforzi della Cina per militarizzare la cybersfera globale e sull’aumentare della sua capacità di condurre operazioni ostili, tra cui sorveglianza e spionaggio di massa, in tutto il mondo. Dati i recenti attacchi informatici da parte di Pechino ai danni di Europa e Usa, quello che si delinea è uno scenario di aperta ostilità. O, per metterla in un altro modo, si stanno moltiplicando i motivi per cui ...

