Chirurgo licenziato | Soldi a nero per visite in ospedale e dirottamento su studio privato

(Di domenica 9 maggio 2021)prendevaperin, dirottando pazienti nello: Tribunale conferma licenziamento.dell’AOU Pisana riceve conferma degli effetti del licenziamento da parte del Tribunale. Si è conclusa in Cassazione la vicenda legale che vedeva il professor Berti,, e l‘AOU Pisana in un contenzioso di licenziamento per giusta causa. Ilinfatti eseguivain intramoenia presso l’Azienda ma intascava adella visita senza guadagno per l’azienda pubblica. Secondo quanto ricostruito nelle aule di tribunale vi era oltretutto un’attività didei pazienti verso il ...

Chirurgo prendeva soldi a nero per visite in ospedale, dirottando pazienti nello studio privato: Tribunale conferma licenziamento. Chirurgo dell'AOU Pisana ri ...Alla Corte di Cassazione, il professor Piero Berti, 61 anni, tra vari aspetti aveva lamentato che "egli non aveva mai ricevuto contestazioni formali da parte della azienda – che pure era a conoscenza ...