Amici 20, Alessandro Cavallo scoppia in lacrime: annuncio a sorpresa per lui (Di domenica 9 maggio 2021) Il ballerino di Lorella Cuccarini è passato in finale ad Amici dopo aver convinto i giudici ed il pubblico a casa. Per lui anche una proposta inimmaginabile. La semifinale di… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di domenica 9 maggio 2021) Il ballerino di Lorella Cuccarini è passato in finale addopo aver convinto i giudici ed il pubblico a casa. Per lui anche una proposta inimmaginabile. La semifinale di… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

teatrolafenice : ??«A volte le parole non bastano. E allora servono i colori. E le forme. E le note. E le emozioni» (Alessandro Bari… - marry_me_chuck : RT @italianews_h24: ?? Alessandro è il primo finalista in pantaloncini della storia di Amici #Amici20 - alessia_zade : Alessandro merita di vincere Amici, ma voi non siete pronti. #Amici20 - chenomebuffo : RT @Bellalevis_: Aka quando scoprirà che stava baciando la mano di Alessandro e non quella di Tancredi #Amici2020 #amici #aka7even #AKA4Pre… - _horanloveyou_ : RT @italianews_h24: ?? Alessandro è il primo finalista in pantaloncini della storia di Amici #Amici20 -