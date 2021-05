Verissimo, Giorgia Meloni: “Ho sofferto quando mi hanno augurato di abortire”, il racconto (Di sabato 8 maggio 2021) Ecco le parole di Giorgia Meloni a Verissimo: la politica per la prima volta ospite di Silvia Toffanin ha raccontato retroscena inediti sulla sua vita. Oggi, sabato 8 maggio, è attesa una nuova puntata di Verissimo. Silvia Toffanin torna nel primo pomeriggio in questo weekend di maggio per regalare nuove sorprese e dichiarazioni ai suoi L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 8 maggio 2021) Ecco le parole di: la politica per la prima volta ospite di Silvia Toffanin ha raccontato retroscena inediti sulla sua vita. Oggi, sabato 8 maggio, è attesa una nuova puntata di. Silvia Toffanin torna nel primo pomeriggio in questo weekend di maggio per regalare nuove sorprese e dichiarazioni ai suoi L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

InformazioneOg : Verissimo dell’8 maggio 2021, Giorgia Meloni tra gli ospiti di questa puntata #verissimo #8maggio #GiorgiaMeloni… - gayit : Giorgia Meloni a Verissimo: 'Non sono omofoba, è falso e verificabile' - DrApocalypse : Giorgia Meloni a #Verissimo: 'Non sono omofoba, è falso e verificabile' - Diogene55 : L' umanità e la forza dell' unica LEADER DONNA della politica ITALIANA ?????????????????????? #Meloni Verissimo, confession… - annaliagiuli : Giorgia Meloni in lacrime a Verissimo: 'Mi hanno augurato di abortire' -