Ultime Notizie Roma del 08-05-2021 ore 17:10 (Di sabato 8 maggio 2021) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione e buon pomeriggio dalle redazioni in studio a Giuliano che eri in apertura in Europa dobbiamo continuare ad accelerare le vaccinazioni con trasparenza insicurezze aumentando la produzione e la linea il premier Mario Draghi assunto nel suo primo vertice Ué in presenza a Oporto ti dica i temi sociali Il presidente del consiglio Ué Michelle frena intanto sui brevetti non la pensiamo che ci possa essere una soluzione magica breve termine serve il dibattito sulle proposte concrete dice il papà chiede invece di fare gli individualismi Per assicurare l’accesso universale il vaccino e la sospensione temporale di diritti di proprietà intellettuale prende lei al annuncia la firma di un nuovo contratto con Spider per 1,8 miliardi dosi per il 2021 2023 e del 15 maggio verrà Superata la Mini quarantena ... Leggi su romadailynews (Di sabato 8 maggio 2021)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione e buon pomeriggio dalle redazioni in studio a Giuliano che eri in apertura in Europa dobbiamo continuare ad accelerare le vaccinazioni con trasparenza insicurezze aumentando la produzione e la linea il premier Mario Draghi assunto nel suo primo vertice Ué in presenza a Oporto ti dica i temi sociali Il presidente del consiglio Ué Michelle frena intanto sui brevetti non la pensiamo che ci possa essere una soluzione magica breve termine serve il dibattito sulle proposte concrete dice il papà chiede invece di fare gli individualismi Per assicurare l’accesso universale il vaccino e la sospensione temporale di diritti di proprietà intellettuale prende lei al annuncia la firma di un nuovo contratto con Spider per 1,8 miliardi dosi per il2023 e del 15 maggio verrà Superata la Mini quarantena ...

