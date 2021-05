Traffico Roma del 08-05-2021 ore 17:30 (Di sabato 8 maggio 2021) Luceverde Roma contro Vanti dalla redazione nessuna segnalazione sul Raccordo Anulare e consolari abbiamo code sulla tangenziale per un incidente tra una stazione Tiburtina e l’uscita verranno Porta Maggiore in direzione di San Giovanni ripercussioni e code sul tratto Urbano della Romana quell’altra Portonaccio la tangenziale est e in quest’ultima direzione la polizia locale Ci sentiamo ancora un incidente in Viale della Villa di Plinio l’altezza della Cristoforo Colombo incidente anche in via di Decima nei pressi di via Severino Delogu inevitabili le ripercussioni incidente anche a Torre Angela in via Aspertini al centro Ci sono rallentamenti sul Tevere da l’isola Tiberina Ponte Cavour in direzione del Flaminio Coda a tratti anche verso Testaccio da Ponte Mazzini a ponte Garibaldi manifestazione in piazza del Popolo disagi decisamente contenuti il ... Leggi su romadailynews (Di sabato 8 maggio 2021) Luceverdecontro Vanti dalla redazione nessuna segnalazione sul Raccordo Anulare e consolari abbiamo code sulla tangenziale per un incidente tra una stazione Tiburtina e l’uscita verranno Porta Maggiore in direzione di San Giovanni ripercussioni e code sul tratto Urbano dellana quell’altra Portonaccio la tangenziale est e in quest’ultima direzione la polizia locale Ci sentiamo ancora un incidente in Viale della Villa di Plinio l’altezza della Cristoforo Colombo incidente anche in via di Decima nei pressi di via Severino Delogu inevitabili le ripercussioni incidente anche a Torre Angela in via Aspertini al centro Ci sono rallentamenti sul Tevere da l’isola Tiberina Ponte Cavour in direzione del Flaminio Coda a tratti anche verso Testaccio da Ponte Mazzini a ponte Garibaldi manifestazione in piazza del Popolo disagi decisamente contenuti il ...

