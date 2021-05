Torino, spara e uccide la moglie: fermata guardia giurata (Di sabato 8 maggio 2021) . È stata fermata dalla polizia poco dopo l’omicidio la guardia giurata che questa mattina a Torino ha sparato e ucciso la moglie. Il femminicidio si è consumato nell’appartamento di via Novara dove viveva la coppia: l’uomo, 50 anni, è stato interrogato dagli agenti intervenuti sul posto poco dopo l’omicidio. È stato fermato dalla polizia poco dopo l’omicidio la guardia giurata di 50 anni che questo pomeriggio ha ucciso la moglie raggiunta da diversi colpi d’arma da fuoco. Il femminicidio si è consumato nell’appartamento della coppia, in corso Novara 87, a Torino, nel quartiere Barriera: sul posto sono giunti immediatamente i soccorritori del 118 insieme con gli agenti di polizia ma purtroppo per la donna non c’era ... Leggi su limemagazine.eu (Di sabato 8 maggio 2021) . È statadalla polizia poco dopo l’omicidio lache questa mattina ahato e ucciso la. Il femminicidio si è consumato nell’appartamento di via Novara dove viveva la coppia: l’uomo, 50 anni, è stato interrogato dagli agenti intervenuti sul posto poco dopo l’omicidio. È stato fermato dalla polizia poco dopo l’omicidio ladi 50 anni che questo pomeriggio ha ucciso laraggiunta da diversi colpi d’arma da fuoco. Il femminicidio si è consumato nell’appartamento della coppia, in corso Novara 87, a, nel quartiere Barriera: sul posto sono giunti immediatamente i soccorritori del 118 insieme con gli agenti di polizia ma purtroppo per la donna non c’era ...

Advertising

ipsedixit____ : L’ascensore si apre e l’ex marito le spara: muore 48enne Clicca qui per leggere l’articolo ??… - Liberam62476175 : RT @annapaolasanna: Un altro femminicidio. A Torino una guardia giurata spara a sangue freddo alla ex moglie “perché si era voluta separare… - InaudibleMum : RT @annapaolasanna: Un altro femminicidio. A Torino una guardia giurata spara a sangue freddo alla ex moglie “perché si era voluta separare… - annapaolasanna : Un altro femminicidio. A Torino una guardia giurata spara a sangue freddo alla ex moglie “perché si era voluta sepa… - ilpensologo : In preda all'alcol, spara alcuni colpi di pistola dal balcone. Grazie al Cielo mirava alticcio. #Torino #Pensologia… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino spara Tragedia a Torino, 50enne guardia giurata spara e uccide l'ex moglie Tragedia nel pomeriggio di ieri, 7 maggio, a Torino. Una guardia giurata di 50 anni, Massimo Bianco, ha ucciso a colpi di pistola l'ex moglie Angela Dargenio, 48enne . Il fatto è avvenuto nel condominio di corso Novara 87, dove vivevano sia l'...

Enrico Letta, sondaggio riservato da panico: "Si va a schiantare". Dagospia, una catastrofe politica in poche ore Bruttissime notizie per Enrico Letta . Il neo - segretario del Pd , che quotidianamente spara a zero su Matteo Salvini e solleva polemiche contro gli alleati di governo di centrodestra ... E a Torino il ...

Torino, spara e uccide la moglie: fermata guardia giurata Fanpage.it Omicidio a Torino – L’assassino dell’ex compagna davanti al Pm “Ha pianto ininterrottamente” Ha ucciso l’ ex moglie, di 48 anni, sparando 8 colpi di pistola n un condominio di corso Novara 87, a Torino. I due si erano sperati da mesi, ma l’uomo era restato a vivere nello stesso palazzo per po ...

Ok all’aumento per i revisori: CIVITANOVA - Il consiglio ha approvato il ritocco al rialzo del 50% dello stipendio del Collegio, che lo aveva sollecitato. L'assessore Belletti: «E' un obbligo di legge». Ma Fratelli d'Italia e i tre ...

Tragedia nel pomeriggio di ieri, 7 maggio, a. Una guardia giurata di 50 anni, Massimo Bianco, ha ucciso a colpi di pistola l'ex moglie Angela Dargenio, 48enne . Il fatto è avvenuto nel condominio di corso Novara 87, dove vivevano sia l'...Bruttissime notizie per Enrico Letta . Il neo - segretario del Pd , che quotidianamentea zero su Matteo Salvini e solleva polemiche contro gli alleati di governo di centrodestra ... E ail ...Ha ucciso l’ ex moglie, di 48 anni, sparando 8 colpi di pistola n un condominio di corso Novara 87, a Torino. I due si erano sperati da mesi, ma l’uomo era restato a vivere nello stesso palazzo per po ...CIVITANOVA - Il consiglio ha approvato il ritocco al rialzo del 50% dello stipendio del Collegio, che lo aveva sollecitato. L'assessore Belletti: «E' un obbligo di legge». Ma Fratelli d'Italia e i tre ...