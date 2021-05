Sole 24 Ore – Inter, veto sulla vendita dei top player: prestito da 275 milioni (Di sabato 8 maggio 2021) Aggiornamento sulla questione societaria in casa Inter Suning continua a fare i conti con le questioni societarie relative all’Inter. Un aggiornamento in tal senso arriva oggi da Il Sole 24 Ore, secondo cui è sempre più imminente il prestito che potrebbe risolvere diversi problemi. Il prestito sarà di “275 milioni e sarà concesso alla Great Horizon, controllata dall’Inter. Di questa somma, 25 milioni andranno a Suning, 33 milioni serviranno a liquidare il socio di minoranza LionRock Capital, 120 milioni per rispettare scadenze dei pagamenti e 100 per gestione e investimenti”. Inoltre, secondo la stessa fonte, Suning avrebbe posto un veto sulla ... Leggi su intermagazine (Di sabato 8 maggio 2021) Aggiornamentoquestione societaria in casaSuning continua a fare i conti con le questioni societarie relative all’. Un aggiornamento in tal senso arriva oggi da Il24 Ore, secondo cui è sempre più imminente ilche potrebbe risolvere diversi problemi. Ilsarà di “275e sarà concesso alla Great Horizon, controllata dall’. Di questa somma, 25andranno a Suning, 33serviranno a liquidare il socio di minoranza LionRock Capital, 120per rispettare scadenze dei pagamenti e 100 per gestione e investimenti”. Inoltre, secondo la stessa fonte, Suning avrebbe posto un...

Advertising

sole24ore : Lavoro e maternità non dovrebbero essere inconciliabili. In occasione della Festa della Mamma, Il Sole 24 Ore organ… - LegaSalvini : IL SOLE 24 ORE: 'PROPOSTA UE PER ABBASSARE IL GRADO ALCOLICO: SÌ ALL’ACQUA NEL VINO' Bruxelles vuole annacquare il… - sole24ore : Ad Aosta è tutto contratto. Tutto condensato. Un microcosmo in cui si ritrova il binomio formidabile di arte e cult… - SilvanoSalviato : RT @Michele_Arnese: Commerzbank, accordo fatto per il piano da 10mila esuberi. Intesa con i sindacatII: i costi di ristrutturazione salgono… - Michele_Arnese : Commerzbank, accordo fatto per il piano da 10mila esuberi. Intesa con i sindacatII: i costi di ristrutturazione sal… -