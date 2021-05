Sassuolo, i convocati di De Zerbi per il Genoa. Non c’è Boga (Di sabato 8 maggio 2021) Roberto De Zerbi ha diramato la lista dei convocati per la sfida Genoa-Sassuolo in programma domani alle 12:30. Assenti Boga, il lungodegente Romagna e Marlon squalificato. Torna Caputo, mentre Magnanelli figura in lista nonostante in conferenza De Zerbi l’abbia dichiarato non arruolabile per la partita. Ecco l’elenco completo: Portieri: Consigli, Pegolo, Turati. Difensori: Ayhan, Rogerio, Peluso, Muldur, Chiriches, Toljan, Ferrari, Kyriakopoulos. Centrocampisti: Magnanelli, Lopez, Djuricic, Obiang, Traorè, Bourabia, Locatelli. Attaccanti: Caputo, Raspadori, Berardi, Haraslin, Oddei, Defrel. Foto: Twitter Sassuolo L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 8 maggio 2021) Roberto Deha diramato la lista deiper la sfidain programma domani alle 12:30. Assenti, il lungodegente Romagna e Marlon squalificato. Torna Caputo, mentre Magnanelli figura in lista nonostante in conferenza Del’abbia dichiarato non arruolabile per la partita. Ecco l’elenco completo: Portieri: Consigli, Pegolo, Turati. Difensori: Ayhan, Rogerio, Peluso, Muldur, Chiriches, Toljan, Ferrari, Kyriakopoulos. Centrocampisti: Magnanelli, Lopez, Djuricic, Obiang, Traorè, Bourabia, Locatelli. Attaccanti: Caputo, Raspadori, Berardi, Haraslin, Oddei, Defrel. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

