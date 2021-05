Renzi: “Conte fatto cadere per sondaggi Iv? Populismo più forte di lui” (Di sabato 8 maggio 2021) Dopo le parole di Giuseppe Conte al Corsera, arriva la replica di Matteo Renzi via Facebook. “L’ex premier Conte oggi al Corriere dice: Renzi ha fatto cadere il governo per colpa dei sondaggi di Italia Viva. Eh, niente, dai, è più forte di lui. I populisti si riconoscono da questo: pensano che la politica si faccia coi like, coi sondaggi, con il piacere a tutti come se fossimo ancora al Grande Fratello”, scrive Renzi in risposta all’intervista dell’ex presidente del Consiglio. “Invece per me chi fa politica deve occuparsi di vaccini, di posti di lavoro, di ripresa economica. E su questi temi, molto semplicemente, Draghi è meglio di Conte, Figliuolo è meglio di Arcuri, Cingolani è meglio di Costa, ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 8 maggio 2021) Dopo le parole di Giuseppeal Corsera, arriva la replica di Matteovia Facebook. “L’ex premieroggi al Corriere dice:hail governo per colpa deidi Italia Viva. Eh, niente, dai, è piùdi lui. I populisti si riconoscono da questo: pensano che la politica si faccia coi like, coi, con il piacere a tutti come se fossimo ancora al Grande Fratello”, scrivein risposta all’intervista dell’ex presidente del Consiglio. “Invece per me chi fa politica deve occuparsi di vaccini, di posti di lavoro, di ripresa economica. E su questi temi, molto semplicemente, Draghi è meglio di, Figliuolo è meglio di Arcuri, Cingolani è meglio di Costa, ...

