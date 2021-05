Raimondo Todaro duro sfogo | “Mai stato nulla tra me ed Elisa Isoardi”

(Di sabato 8 maggio 2021)si sfoga: “Non c’è maitra di noi” Dopo l’intervista nel programma della sua amica Bianca Guaccero a Detto Fatto in cui ha parlato diha voluto fare un chiarimento, sfogandosi duramente con delle Instagram stories. Il professionista di Ballando con le stelle ha ribadito che tra lui ednon c’èe che le dichiarazioni rilasciate a Detto Fatto non si riferivano ad un flirt ma ad un bel rapporto d’amicizia. Nel dettaglio,ha tuonato: “Solo ora leggo degli articoli che mi fanno sorridere. Ribadisco per ...

Advertising

infoitcultura : Elisa Isoardi e la confessione di Raimondo Todaro: “E’ successo di tutto…” - infoitcultura : “Con lei è successo…” Raimondo Todaro, la rivelazione sconvolgente su Elisa Isoardi - infoitcultura : Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, lui: “Abbiamo litigato” - zazoomblog : Raimondo Todaro su Isoardi: “È successo di tutto” - #Raimondo #Todaro #Isoardi: #successo - PasqualeMarro : #RaimondoTodaro rivelazione hot sulla #Isoardi: “Con lei è successo di tutto” -

Ultime Notizie dalla rete : Raimondo Todaro

La coppia di Ballando con le stelle che ha fatto molto parlare e sognare i telespettatori. Elisa Isoardi esono stati una tra le coppie più amate della? L'articolosu Isoardi: "È successo di tutto" proviene da Ultimaparola.com . Condividi: Twitter Facebook Like this: Like ...Durante Ballando con le stelle, poi, si è a lungo parlato della sua possibile liason conper via del loro feeling sul palco ma anche in quel caso, dopo la fine del programma, i due si ...Elisa Isoardi, Raimondo Todaro si sfoga: "Non c'è mai stato nulla tra di noi" Dopo l'intervista nel programma della sua amica Bianca Guaccero a Detto ...E voi cosa ne pensate delle parole dette da Raimondo Todaro su Elisa Isoardi? Vediamo insieme che cosa ha dichiarato direttamente Raimondo Todaro durante una intervista a Detto Fatto su Elisa Isoardi, ...