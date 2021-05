Radu: «Sono cresciuto con l’Inter. Spero di avere altre occasioni» (Di sabato 8 maggio 2021) Andrei Radu ha parlato ai microfoni di Inter Tv dopo la vittoria contro la Sampdoria. Le sue dichiarazioni Andrei Radu ha parlato ai microfoni di Inter Tv dopo la vittoria contro la Sampdoria. Le sue dichiarazioni. HANDANOVIC PADELLI – «Mi sento molto migliorato in generale. Ho preso spunto dalla loro aggressività, in ambito psicologico, fondamentale a questi livelli. Fondamentale è poi il lavoro dello staff». occasioni – «Se sapevo che sarei entrato? Sapevo e non sapevo del mio ingresso. Qualcosa c’era nell’aria, io mi Sono sempre fatto trovare pronto. Sono cresciuto con l’Inter in otto anni, speriamo arrivino altre occasioni». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 8 maggio 2021) Andreiha parlato ai microfoni di Inter Tv dopo la vittoria contro la Sampdoria. Le sue dichiarazioni Andreiha parlato ai microfoni di Inter Tv dopo la vittoria contro la Sampdoria. Le sue dichiarazioni. HANDANOVIC PADELLI – «Mi sento molto migliorato in generale. Ho preso spunto dalla loro aggressività, in ambito psicologico, fondamentale a questi livelli. Fondamentale è poi il lavoro dello staff».– «Se sapevo che sarei entrato? Sapevo e non sapevo del mio ingresso. Qualcosa c’era nell’aria, io misempre fatto trovare pronto.conin otto anni, speriamo arrivino». L'articolo proviene da Calcio News 24.

