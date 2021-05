Primavera, Lazio ko 2 - 1 in casa del Milan (Di sabato 8 maggio 2021) MilanO - Niente da fare per la Lazio che, dopo la gran vittoria con la Fiorentina, non riesce a replicare in casa del Milan , vittorioso 2 - 1 nella 22ª giornata del campionato Primavera 1 . Un ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 8 maggio 2021)O - Niente da fare per lache, dopo la gran vittoria con la Fiorentina, non riesce a replicare indel, vittorioso 2 - 1 nella 22ª giornata del campionato1 . Un ...

Advertising

GabryMonto : RT @gianluca_sarto: #Torino, colpo a sorpresa della #Primavera: 3-1 alla capolista #Inter! Lovaglio, Cancello e Larotonda firmano il succes… - gianluca_sarto : #Torino, colpo a sorpresa della #Primavera: 3-1 alla capolista #Inter! Lovaglio, Cancello e Larotonda firmano il su… - AquilottoEddy : Malissimo questo risultato per la Lazio Primavera in chiave salvezza perché il Torino con questa vittoria sale anch… - sportli26181512 : Primavera, Lazio ko 2-1 in casa del Milan: Decide la doppietta di un super Olzer, non basta il pari di Moro su rigo… - MI_BasisButon : RT @MilanNewsit: LIVE MN - Primavera, Milan-Lazio (2-1): Olzer firma una vittoria importantissima sui biancocelesti! -