Oporto, Draghi e il siparietto con il pavone: 'Sentiamo se dice qualcosa' (Di sabato 8 maggio 2021) Fuoriprogramma divertente nella conferenza stampa di Mario Draghi a conclusione del vertice europeo di Oporto. 'Questo pavone ci accompagna da stamane', ha detto il premier sorridendo, riferendosi al ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 8 maggio 2021) Fuoriprogramma divertente nella conferenza stampa di Marioa conclusione del vertice europeo di. 'Questoci accompagna da stamane', ha detto il premier sorridendo, riferendosi al ...

