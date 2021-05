"Non tornerò più in mare, come pescatore sono morto". Il racconto del comandante dell'Eliseo (Di sabato 8 maggio 2021) AGI - "Conservo la maglietta, finirà in una cornice". Il comandante del peschereccio Aliseo, Giuseppe Giacalone spiega all'AGI, con stanchezza e delusione, perché ha deciso di lasciare il proprio lavoro e perché indossa ancora la maglietta verde insanguinata che aveva il giorno in cui la marina libica ha aperto il fuoco sulla sua imbarcazione. "come pescatore sono morto", dice riferendosi al mitragliamento libico che lo ha ferito, e la cui prova vuole mostrare a tutti: la maglietta insanguinata che indossava giovedì, quando i libici lo hanno colpito sparando sulla cabina di pilotaggio. "Non tornerò piu' in mare - dice - dopo aver lavorato onestamente, rischiando la vita. Non me la sento più". "Nessuno del governo nazionale mi ha chiamato, nessuno del governo ci ha ... Leggi su agi (Di sabato 8 maggio 2021) AGI - "Conservo la maglietta, finirà in una cornice". Ildel peschereccio Aliseo, Giuseppe Giacalone spiega all'AGI, con stanchezza e delusione, perché ha deciso di lasciare il proprio lavoro e perché indossa ancora la maglietta verde insanguinata che aveva il giorno in cui la marina libica ha aperto il fuoco sulla sua imbarcazione. "", dice riferendosi al mitragliamento libico che lo ha ferito, e la cui prova vuole mostrare a tutti: la maglietta insanguinata che indossava giovedì, quando i libici lo hanno colpito sparando sulla cabina di pilotaggio. "Nonpiu' in- dice - dopo aver lavorato onestamente, rischiando la vita. Non me la sento più". "Nessuno del governo nazionale mi ha chiamato, nessuno del governo ci ha ...

Advertising

sulsitodisimone : 'Non tornerò più in mare, come pescatore sono morto'. Il racconto del comandante dell'Eliseo - giovannazanu : Ti mancherò ma non tornerò ?? - hervnandez : probabilmente ci risentiremo domattina perché sto uscendo e tornerò a casa domani, ciao amici statemi bene e non se… - T4LKFASTV : non so se tornerò ????? - essere_qui : Stasera tornerò a casa dopo aver bevuto 3000 cose e non sarò ubriaca ??? -

Ultime Notizie dalla rete : Non tornerò Libia, il comandante dell'Aliseo: 'Ci hanno sparato più di cento colpi' 'Non tornerò più in mare' - Il comandante dell'Aliseo fuma l'ennesima sigaretta per stemperare la tensione. 'Ormai non le conto più', dice. Per lui la sparatoria e la paura del sequestro ...

Caterina Balivo "Quando tornerò in TV? non dipende da me ma ...' 'Ho scelto io di fare un passo indietro e, quando sarà possibile e questo non dipende da me, tornerò con un bel progetto. Ma nel frattempo ci vediamo sui miei social", queste le parole espresse dalla ...

"L'inseguimento e gli spari, non tornerò più in mare" Live Sicilia più in mare' - Il comandante dell'Aliseo fuma l'ennesima sigaretta per stemperare la tensione. 'Ormaile conto più', dice. Per lui la sparatoria e la paura del sequestro ...'Ho scelto io di fare un passo indietro e, quando sarà possibile e questodipende da me,con un bel progetto. Ma nel frattempo ci vediamo sui miei social", queste le parole espresse dalla ...