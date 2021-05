Masters 1000 Madrid: un epico Matteo Berrettini conquista la finalissima (Di sabato 8 maggio 2021) Matteo Berrettini, al suo debutto assoluto sui campi della Caja Magica, è in finale al Masters 1000 di Madrid. Il tennista romano batte per la prima volta in carriera sulla terra battuta il norvegese Casper Ruud (6-4 6-4) e domani, nell’ultimo atto, se la vedrà contro il tedesco Alexander Zverev. Per l’Italia si tratta di un altro grandissimo risultato dopo la finale raggiunta da Jannik Sinner a Miami un mese fa’. Tra Berrettini ed un clamoroso titolo rimane solo Alexander Zverev Matteo Berrettini firma l’impresa e finalmente riesce ad avere la meglio sul rosso contro Casper Ruud, che lo aveva sconfitto sia al Roland Garros del 2019 sia agli Internazionali di Roma dello scorso settembre. Domani l’azzurro, contro il tedesco Alexander Zverev, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 8 maggio 2021), al suo debutto assoluto sui campi della Caja Magica, è in finale aldi. Il tennista romano batte per la prima volta in carriera sulla terra battuta il norvegese Casper Ruud (6-4 6-4) e domani, nell’ultimo atto, se la vedrà contro il tedesco Alexander Zverev. Per l’Italia si tratta di un altro grandissimo risultato dopo la finale raggiunta da Jannik Sinner a Miami un mese fa’. Traed un clamoroso titolo rimane solo Alexander Zverevfirma l’impresa e finalmente riesce ad avere la meglio sul rosso contro Casper Ruud, che lo aveva sconfitto sia al Roland Garros del 2019 sia agli Internazionali di Roma dello scorso settembre. Domani l’azzurro, contro il tedesco Alexander Zverev, ...

