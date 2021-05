Il peschereccio mitragliato dai libici è tornato a Mazara

Leggi su agi

(Di sabato 8 maggio 2021) AGI - IlAliseo, giovedì scorsodai, è rientrato nel porto didel Vallo dove ha attraccato poco dopo le 7.30 di sabato mattina. L'ingresso in porto è stato accompagnato da una motovedetta della Guardia Costiera. A bordo, a quanto apprende L'AGI, anche il vescovo dimonsignor Domenico Mogavero. Per i marittimi non è stato predisposto un tampone Covid, perché dalla partenza del 19 aprile non sono mai scesi dalla loro imbarcazione. Il sindaco di: "Incontrerò i ministri degli Esteri e della Difesa" "Settimana prossima sarò a Roma per incontrare i ministri degli Esteri e della Difesa", ha detto il sindaco didel Vallo, Salvatore Quinci, presente in banchina per l'arrivo delAliseo. ...