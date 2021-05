Il Napoli secondo in classifica dopo aver battuto lo Spezia (Di sabato 8 maggio 2021) Spezia-Napoli 1-4. E’ queso il risultato della parita giocata oggi e che ha permesso al Napoli di salire momentaneamente al secondo posto in classifica. Spezia-Napoli 1-4: highlights Osimhen segna due gol e fornisce un assist. E sono Zielinski e Osimhen a portare il Napoli sul 3-0 dopo i primi quarantacinque minuti. In difesa Gattuo non ha scellta: Koulibaly è infortunato e Maksimovic è positivo al virus. Titolari Manolas e Rrahmani. Osimhen in attacco e Politano al posto di Lozano sulla destra. Se il Napoli vincerà le prossime tre gare (Udinese, Fiorentina e Verona) avrà assicurata la Champions League. Quinta partita di fila senza vittoria invece per lo Spezia e anche se non potranno ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 8 maggio 2021)1-4. E’ queso il risultato della parita giocata oggi e che ha permesso aldi salire momentaneamente alposto in1-4: highlights Osimhen segna due gol e fornisce un assist. E sono Zielinski e Osimhen a portare ilsul 3-0i primi quarantacinque minuti. In difesa Gattuo non ha scellta: Koulibaly è infortunato e Maksimovic è positivo al virus. Titolari Manolas e Rrahmani. Osimhen in attacco e Politano al posto di Lozano sulla destra. Se ilvincerà le prossime tre gare (Udinese, Fiorentina e Verona) avrà assicurata la Champions League. Quinta partita di fila senza vittoria invece per loe anche se non potranno ...

