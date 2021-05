Gubbio, esplosione in un capannone: due morti e tre feriti, uno è gravissimo (Di sabato 8 maggio 2021) Gubbio, 8 mag – Una esplosione devastante ha investito a Gubbio un piano e il sottotetto di una palazzina che ospitava un laboratorio per il trattamento della cannabis terapeutica. Gubbio, dopo l’esplosione crollo completo Completamente crollato lo stabile che, sotto le sue macerie, ha rivelato due morti e tre feriti (uno gravissimo). La fabbrica si trova nelel campagne di Gubbio: le ragioni dell’esplosione sono ancora da verificare. Le indagini in corso: sarà omicidio colposo A Gubbio, l’indagine sulla tragedia è coordinata dal sostituto procuratore di Perugia Gemma Miliani. Subito disposto il sequestro della palazzina, interamente distrutta. Il reato che probabilmente sarà ipotizato nel fascicolo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 8 maggio 2021), 8 mag – Unadevastante ha investito aun piano e il sottotetto di una palazzina che ospitava un laboratorio per il trattamento della cannabis terapeutica., dopo l’crollo completo Completamente crollato lo stabile che, sotto le sue macerie, ha rivelato duee tre(uno). La fabbrica si trova nelel campagne di: le ragioni dell’sono ancora da verificare. Le indagini in corso: sarà omicidio colposo A, l’indagine sulla tragedia è coordinata dal sostituto procuratore di Perugia Gemma Miliani. Subito disposto il sequestro della palazzina, interamente distrutta. Il reato che probabilmente sarà ipotizato nel fascicolo ...

