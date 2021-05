Gorizia, cani di varie razze pregiate viaggiavano in condizioni precarie e senza documenti sanitari: salvati dalla polizia (Di sabato 8 maggio 2021) La polizia di Gorizia ha fermato per un controllo un furgone italiano che trasportava, dalla Serbia all’Italia, 36 cani di varie razze. Le condizioni degli animali sono subito sembrate estremamente precarie, gli agenti hanno dunque deciso di procedere con un controllo veterinario. Il personale ha accertato che alcuni animali erano sprovvisti di chip e passaporto. Inoltre, è stato verificato che il trasporto dei cani, di cui 8 cuccioli dentro un’unica gabbia, era stato effettuato in condizioni incompatibili con il benessere animale, causando loro sofferenze. Il veicolo utilizzato, infatti, è stato ritenuto inidoneo per il trasporto di un numero così elevato di animali, considerata soprattutto la lunga durata del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 8 maggio 2021) Ladiha fermato per un controllo un furgone italiano che trasportava,Serbia all’Italia, 36di. Ledegli animali sono subito sembrate estremamente, gli agenti hanno dunque deciso di procedere con un controllo veterinario. Il personale ha accertato che alcuni animali erano sprovvisti di chip e passaporto. Inoltre, è stato verificato che il trasporto dei, di cui 8 cuccioli dentro un’unica gabbia, era stato effettuato inincompatibili con il benessere animale, causando loro sofferenze. Il veicolo utilizzato, infatti, è stato ritenuto inidoneo per il trasporto di un numero così elevato di animali, considerata soprattutto la lunga durata del ...

