Ganna vince la crono di Torino e indossa la maglia rosa

(Di sabato 8 maggio 2021)(ITALPRESS) – Filippoè la primadell'edizione numero 104 del Giro d'Italia. Nellametro di 8.6 km tra le vie di, il corridore del team Ineos Grenadiers comanda la classifica con il tempo di 8'47” e si aggiudica la prima tappa, esattamente come lo scorso anno. Il campione del mondo precede Edoardo Affini di 10 secondi e Tobias Foss di 13. Ai piedi del podio Joao Almeida (Deceuninck, +17?), a lungonell'edizione del 2020, bene anche Remco Evenepoel al rientro dopo 9 mesi (settimo, +19?). Al decimo posto anche Gianni Moscon, distante 23? da, mentrenzo Nibali ha chiuso con 41? di ritardo. Domani la seconda tappa, con il gruppo che coprirà 179 chilometri di un ...

Commenta per primo Filipponon delude le aspettative . Il campione del mondo a cronometrola prima tappa del Giro d'Italia , la crono Torino - Torino (9 km), fermando il tempo a 8'47'' e dando ben dieci secondi di ..."Ho corso di testa - spiegadopo il traguardo - perché non partivo con il pronostico al mio favore . Ma io questa vittoria la volevo. Ho sbagliato qualche curva perché le comunicazioni radio ...Il piemontese, campione del mondo, conquista la prima tappa a cronometro e indossa la maglia rosa. Ma il trentino è fra i migliori di giornata: il suo giro inizia col piede giusto ...Filippo Ganna è la prima maglia rosa del Giro d’Italia numero 104. Il Campione del Mondo ha vinto la cronometro individuale superando tutti e tagliando il traguardo in 8' e 48?. “Ho vinto più con la t ...