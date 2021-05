Francesco: chi è il padre di Giorgia Meloni? l’abbandono (Di sabato 8 maggio 2021) Francesco è il nome del padre di Giorgia Meloni, politica e leader del partito Fratelli d’Italia. La donna oggi, sabato 8 maggio, sarà protagonista del salotto del primo pomeriggio del sabato di Canale Cinque, Giorgia Meloni sarà ospite a Verissimo condotto da Silvia Toffanin. Scopriamo qualcosa in più sul rapporto tra Giorgia Meloni ed il padre. Il padre di Giorgia Meloni ha abbandonato la famiglia quando lei era solo una bambina. Francesco Meloni abbandona la sua famiglia quando Giorgia aveva solo un anno e si è trasferito a Le Canarie. La politica è stata cresciuta dalla madre, insieme alla sorella e con due nonni molto ... Leggi su puglia24news (Di sabato 8 maggio 2021)è il nome deldi, politica e leader del partito Fratelli d’Italia. La donna oggi, sabato 8 maggio, sarà protagonista del salotto del primo pomeriggio del sabato di Canale Cinque,sarà ospite a Verissimo condotto da Silvia Toffanin. Scopriamo qualcosa in più sul rapporto traed il. Ildiha abbandonato la famiglia quando lei era solo una bambina.abbandona la sua famiglia quandoaveva solo un anno e si è trasferito a Le Canarie. La politica è stata cresciuta dalla madre, insieme alla sorella e con due nonni molto ...

