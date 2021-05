Firefox sotto attacco hacker | aggiornate immediatamente il browser

(Di sabato 8 maggio 2021)affetto da una vulnerabilità che permette a undi accedere ai vostri account. Il problema sussiste solo su Android, ma la patch è già stata rilasciata: ecco come installarla.per desktop e mobile (image from mozilla.org)Se siete utenti Android ed esplorate la rete tramite, affrettatevi a scaricare l’aggiornamento. Il popolare software presenta infatti una vulnerabilità che permette a undi infilarsi nella vostra navigazione con un exploit basato su codice JavaScript e accedere alle vostre credenziali, incluse quelle digitate nei vostri account più sensibili. La buona notizia è che la patch è già stata rilasciata. Nonostante il successo di Safari e Chrome non accenni ad affievolirsi, quello sviluppato dalla Mozilla Corporation resta uno dei ...

Advertising

billyboh : RT @RedGlow: Voglio un plugin Firefox che mi dica 'sei sicuro di voler aumentare la reach di questo fascio?' quando mi viene da commentare… - silverdrake77 : RT @RedGlow: Voglio un plugin Firefox che mi dica 'sei sicuro di voler aumentare la reach di questo fascio?' quando mi viene da commentare… - Tanachvil : RT @RedGlow: Voglio un plugin Firefox che mi dica 'sei sicuro di voler aumentare la reach di questo fascio?' quando mi viene da commentare… - RedGlow : Voglio un plugin Firefox che mi dica 'sei sicuro di voler aumentare la reach di questo fascio?' quando mi viene da… -

Ultime Notizie dalla rete : Firefox sotto

Computer Magazine

... iPhone Cronologia Safari Cronologia Chrome CronologiaCronologia Edge Cronologia Google ... Puoi premere anche la voce Elimina , presentela barra Cerca nelle tue attività , per decidere ...... chiamata che chiunque può trovare usando gli strumenti per sviluppatori di Chrome o. Non ... usando l'ID del documento e l'ID della pratica, con la chiamata qui, era possibile scaricare ...Gli analisti della banca d'investimento Wedbush ritengono che Apple riuscirà a vincere la battaglia legale contro Epic Games che inizia oggi.Tramite un piccolo e leggerissimo strumento è possibile forzare l'apertura degli articoli del widget Notizie e interessi in altri browser.