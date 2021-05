FANTACALCIO – Inter-Sampdoria, gol di Candreva o Keita? Papera di Handanovic (VIDEO) (Di sabato 8 maggio 2021) Gollonzo in Inter-Sampdoria con la Papera di Samir Handanovic ed è 2-1. Cross di Jankto che pesca Candreva, il suo tiro è orribile ma è così masticato che Handanovic non riesce a compiere una bella parata. La sfera naviga sulla linea, poi arriva Keita e la ribadisce in rete. Non suona la goal line technology, dunque il gol – anche al FANTACALCIO – è da attribuire al senegalese. Ma tante colpe per il portiere. In alto il VIDEO. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 8 maggio 2021) Gollonzo incon ladi Samired è 2-1. Cross di Jankto che pesca, il suo tiro è orribile ma è così masticato chenon riesce a compiere una bella parata. La sfera naviga sulla linea, poi arrivae la ribadisce in rete. Non suona la goal line technology, dunque il gol – anche al– è da attribuire al senegalese. Ma tante colpe per il portiere. In alto il. SportFace.

