F.1, GP Spagna - Libere 3, Verstappen precede Hamilton (Di sabato 8 maggio 2021) Nella terza e ultima sessione di prove Libere del Gran Premio di Spagna, la Red Bull torna a suonare la carica. Lo fa con Max Verstappen, autore del miglior giro, grazie a un tempo di 1:17.835 con il quale stacca la Mercedes di Hamilton di due decimi. Seguono le due Ferrari con un passo incoraggiante: Leclerc è terzo, davanti a Sainz. Solo quinto Bottas, con tempi molto simili a quelli dei due piloti della Rossa. Battaglia serrata. La pista di Barcellona è conosciuta anche per la difficoltà di effettuare sorpassi e la qualifica, dunque, diventa cruciale per una migliore lettura della gara. La Mercedes ha ancora qualche decimo in tasca e siamo certi che durante la sessione di prove ufficiali di oggi pomeriggio vedremo una battaglia piuttosto serrata. Sarà così anche nel gruppo centrale, con McLaren, AlphaTauri, Ferrari ...

