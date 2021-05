Esplosione Gubbio, due morti e tre feriti, uno dei quali in gravi condizioni (Di sabato 8 maggio 2021) Pesante il bilancio dell’Esplosione che ha investito uno stabile a Gubbio: due morti e tre feriti uno dei quali versa in gravi condizioni (Screenshot video)Si aggrava il bilancio dell’Esplosione che ha investito il laboratorio di un’azienda specializzata nel trattamento della cannabis terapeutica: 2 morti e 3 feriti, uno dei quali versa in gravi condizioni; soccorso sul posto dal personale del 118, è stato poi trasferito in elicottero al Centro “Grandi ustionati” di Cesena. Un altro operaio, per fortuna, è riuscito fuggire e a dare l’allarme. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, si tratterebbe di più esplosioni a seguito delle quali è crollato ... Leggi su ck12 (Di sabato 8 maggio 2021) Pesante il bilancio dell’che ha investito uno stabile a: duee treuno deiversa in(Screenshot video)Si aggrava il bilancio dell’che ha investito il laboratorio di un’azienda specializzata nel trattamento della cannabis terapeutica: 2e 3, uno deiversa in; soccorso sul posto dal personale del 118, è stato poi trasferito in elicottero al Centro “Grandi ustionati” di Cesena. Un altro operaio, per fortuna, è riuscito fuggire e a dare l’allarme. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, si tratterebbe di più esplosioni a seguito delleè crollato ...

Advertising

emergenzavvf : ?? #Esplosione #Gubbio (PG), individuato il corpo senza vita della donna dispersa sotto le macerie. Il bilancio è di… - emergenzavvf : ?? #Esplosione #Gubbio (PG), estratta una terza persona in vita dalle macerie, nulla da fare per una quarta purtropp… - emergenzavvf : ?? #Esplosione #Gubbio, due persone estratte vive dai #vigilidelfuoco che sono riusciti a stabilire un contatto con… - AcsNewsUmbria : ESPLOSIONE GUBBIO: “UNA NUOVA TRAGEDIA SUL LAVORO SU CUI RIFLETTERE. LA SICUREZZA DIVENTI UNA PRIORITÀ ASSOLUTA PER… - ilpopolano : Blog Post: GUBBIO VIOLENTA ESPLOSIONE IN EDIFICIO - -