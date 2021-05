Elisa Isoardi, incredibile rivelazione: telespettatori ammutoliti (Di sabato 8 maggio 2021) Elisa Isoardi, incredibile rivelazione sulla sua vita privata a ‘Verissimo’: dall’amore ai rapporti con la mamma, telespettatori ammutoliti Un’esperienza che le è servita molto e ha completato un ciclo di maturazione importante. Elisa Isoardi ha vissuto intensamente il mese passato in Honduras come concorrente all’Isola dei Famosi e anche se non è arrivata in fondo L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 8 maggio 2021)sulla sua vita privata a ‘Verissimo’: dall’amore ai rapporti con la mamma,Un’esperienza che le è servita molto e ha completato un ciclo di maturazione importante.ha vissuto intensamente il mese passato in Honduras come concorrente all’Isola dei Famosi e anche se non è arrivata in fondo L'articolo proviene da Inews.it.

