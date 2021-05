**Covid: Salvini, 'questa settimana chi potrà dire no coprifuoco e riaperture?'** (Di sabato 8 maggio 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 8 maggio 2021) su Notizie.it.

Advertising

LegaSalvini : SALVINI: 'LA LEGA CHIEDERÀ L'ABOLIZIONE DEL COPRIFUOCO IN CDM' - LegaSalvini : MADRID, LA DESTRA ANTI-LOCKDOWN VINCE LE ELEZIONI. APPLAUSI DA SALVINI: 'COMPLIMENTI ISABEL DIAZ AYUSO' - LegaSalvini : ???? Matteo Salvini: 'Insieme ai nostri governatori chiediamo di permettere le visite in sicurezza nelle Rsa. La Leg… - TV7Benevento : **Covid: Salvini, 'questa settimana chi potrà dire no coprifuoco e riaperture?'**... - maximum855 : @La7tv Ma vai a cagare. Intanto il covid te lo sei beccato tu e non Salvini. -

Ultime Notizie dalla rete : **Covid Salvini Via libera alle visite nelle Rsa, ma servirà il Green pass Per Salvini è un altro passo in avanti nel nome della vita e della normalità, il prossimo - ... L'ingresso nelle Rsa sarà permesso solo a visitatori in possesso di Certificazione Verde Covid - 19. E' ...

Riaprono le Rsa, ecco tutte le rigide regole ...specifica regolamentazione da parte delle direzioni sanitarie/responsabili medici/referente Covid, ... commenta il segretario della Lega Matteo Salvini . "Un altro passo in avanti nel nome della vita e ...

Covid: Salvini, 'questa settimana chi potrà dire no coprifuoco e riaperture?' La Sicilia Covid: Draghi, 'riaperture sì ma con la testa', pressing su Ue per green pass/Adnkronos Porto, 8 mag. (Adnkronos) (dall'inviata Ileana Sciarra) - Riaperture sì, "ma con la testa", perché vanificare i sacrifici, invertendo il trend del calo dei contagi e dei morti sarebbe un errore imperd ...

Milano protesta contro l’omotransfobia La manifestazione a favore dell’approvazione del disegno di legge Zan e contro l’omotransfobia si è svolta sabato a Milano, all'Arco della Pace, in una piazza completamente piena, ma nel rispetto ...

Perè un altro passo in avanti nel nome della vita e della normalità, il prossimo - ... L'ingresso nelle Rsa sarà permesso solo a visitatori in possesso di Certificazione Verde- 19. E' ......specifica regolamentazione da parte delle direzioni sanitarie/responsabili medici/referente, ... commenta il segretario della Lega Matteo. "Un altro passo in avanti nel nome della vita e ...Porto, 8 mag. (Adnkronos) (dall'inviata Ileana Sciarra) - Riaperture sì, "ma con la testa", perché vanificare i sacrifici, invertendo il trend del calo dei contagi e dei morti sarebbe un errore imperd ...La manifestazione a favore dell’approvazione del disegno di legge Zan e contro l’omotransfobia si è svolta sabato a Milano, all'Arco della Pace, in una piazza completamente piena, ma nel rispetto ...