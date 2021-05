Covid: BioNTech, 'no sospensione brevetti ma inviare vaccini a Paesi a reddito più basso' (Di sabato 8 maggio 2021) Berlino, 8 mag. (Adnkronos) - La società tedesca BioNTech, che nei suoi laboratori ha sviluppato il vaccino contro il Covid poi prodotto con la multinazionale americana Pfizer, è contraria alla sospensione dei brevetti proposta dal presidente americano Joe Biden. A sconfiggere la pandemia non sarà questo ma la continua espansione della capacità di produzione. BioNTech si impegna tuttavia a proseguire l'invio dei suoi vaccini ai Paesi più poveri con un "prezzo che non sia orientato dal profitto". Per porre fine alla pandemia, "governi, produttori e organizzazioni nazionali e internazionali devono lavorare insieme per sostenere il rifornimento a Paesi a basso e medio reddito sottraendole dai siti di produzione operativi ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 8 maggio 2021) Berlino, 8 mag. (Adnkronos) - La società tedesca, che nei suoi laboratori ha sviluppato il vaccino contro ilpoi prodotto con la multinazionale americana Pfizer, è contraria alladeiproposta dal presidente americano Joe Biden. A sconfiggere la pandemia non sarà questo ma la continua espansione della capacità di produzione.si impegna tuttavia a proseguire l'invio dei suoiaipiù poveri con un "prezzo che non sia orientato dal profitto". Per porre fine alla pandemia, "governi, produttori e organizzazioni nazionali e internazionali devono lavorare insieme per sostenere il rifornimento ae mediosottraendole dai siti di produzione operativi ...

