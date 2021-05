Cosa significa travel shaming? (Di sabato 8 maggio 2021) Si tratta di una pratica che tende e biasimare e a condannare chi fa dei viaggi: ecco cos’è e Cosa significa travel shaming, con anche alcuni esempi d’uso. In epoca di Covid-19, i problemi sono molti e ancora di più sono le situazioni di disagio che si vengono a creare. Una di queste è la possibilità di fare dei viaggi, proibiti in certi periodi con una percentuale alta di contagiati in Italia, ma che diventano possibili in altri, caratterizzati dalle riaperture delle attività commerciali e dell’abbassamento della pressione ospedaliera. In questo contesto si è venuto a creare la pratica del “travel shaming“, ovvero la tendenza a condannare e a biasimare chi può viaggiare, nelle seconde case e anche per piacere. Ecco tutto quello che c’è da sapere. Origine: dal contesto della ... Leggi su donnaglamour (Di sabato 8 maggio 2021) Si tratta di una pratica che tende e biasimare e a condannare chi fa dei viaggi: ecco cos’è e, con anche alcuni esempi d’uso. In epoca di Covid-19, i problemi sono molti e ancora di più sono le situazioni di disagio che si vengono a creare. Una di queste è la possibilità di fare dei viaggi, proibiti in certi periodi con una percentuale alta di contagiati in Italia, ma che diventano possibili in altri, caratterizzati dalle riaperture delle attività commerciali e dell’abbassamento della pressione ospedaliera. In questo contesto si è venuto a creare la pratica del ““, ovvero la tendenza a condannare e a biasimare chi può viaggiare, nelle seconde case e anche per piacere. Ecco tutto quello che c’è da sapere. Origine: dal contesto della ...

